V živo: Celjani želijo še poglobiti krizo Domžal! #video Sportal Pred nami je že sedmi krog Prve Lige Telekom Slovenija. V Kidričevem je v dokaj zaspani tekmi Aluminij z 1:0 premagal Krško in skočili takoj za Maribor. Celjani pravkar gostijo Domžale, ki so na zadnjih štirih tekmah kar trikrat izgubile. Obe tekmi ob 18. in 21. uri si lahko v neposrednem prenosu ogledate na Planet 2.

