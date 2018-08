Domžale ostale brez kapetana, ki je odšel v Turčijo Sportal Domžalčani so se zadnji dan prestopnega roka poslovili od Makedonca Zenija Husmanija, ki bo v prihodnje branil barve turškega drugoligaša Girensunsporja. V Prvi ligi Telekom Slovenije je odigral 163 tekem in dosegel devet zadetkov, navijači in soigralci pa ga bodo pomnili po vzornem odnosu do rumene družine. Domžale začasno zapuščata tudi Nermin Haljeta in Denis Tubić.

