Finski oreh pretrd za Pintariča in druščino SiOL.net Začel se je skupinski del hokejske lige prvakov, v katerem spremljamo dva Slovenca. Vratar Matija Pintarič je v petek s francoskim prvakom Rouenom gostoval pri favoriziranemu finskemu prvaku Oulun Kärpät in izgubil z 0:4. Napadalec Jan Muršak je za uvod z Bernom na zahtevnem gostovanju pri aktualnem švedskem prvaku in lanskem finalistu lige prvakov Växjö Lakers zmagal z 2:1. Naslov brani finski JYP Jyväskylä.

