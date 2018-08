Danes se je iztekel letošnji Tabor mladih gasilcev, ki ga v občini Straža tamkajšnje PGD Vavta vas prireja že 12. leto zapored. »Letos imamo v taboru kar 47 otrok, tu so od ponedeljka, stari pa so od 5 do 13 let,« je povedal predsednik PGD Vavta vas Martin Krštinc in dodal, da radi delajo z mladimi, saj tako društvo med drugim skrbi za podmladek. preberite več » ...