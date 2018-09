Zakonca sta tujke silila v prostitucijo, "obdelati" so morale tudi po 20 strank na dan Reporter Novomeški kriminalisti so v večmesečni preiskavi, ki so jo s hišnimi preiskavami končali v sredo, razkrinkali zakonca, ki sta za prostitucijo zlorabljala tujke. Ugotovili so, da sta na območju Novega mesta in Celja organizirala in vodila prostitucijo ter

Sorodno





























Oglasi Omenjeni brezposelnost

Celje

Maribor

Srbija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Samir Handanovič

Sani Bečirovič

Valter Birsa