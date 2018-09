Liam Orel v kategoriji do 19 let do bronastega odličja SiOL.net Jubilejno 20. mladinsko svetovno prvenstvo razreda finn, ki ga je gostil Jadralni klub Jadro Koper, se ni izteklo po željah Slovencev. Liam Orel je tekmovanje končal na skupnem 20. mestu, z bronom v kategoriji do 19 let pa potrdil slovo od najtežjega olimpijskega enoseda, so sporočili prireditelji tega tekmovanja.

