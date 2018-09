Porast anksioznih motenj med otroki in mladostniki Radio Ognjišče

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poudarja, da na dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov pomembno vplivajo spodbudno družinsko okolje in ljubeči starši. To pa so okoliščine, ki lahko po ugotovitvah NIJZ preprečujejo tudi razvoj depresije in aksioznih motenj. Predvsem slednjih je v Sloveniji vse več....

