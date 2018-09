Gasilci in vzdrževalne službe nadaljujejo z odpravljanjem posledic neurij, ki so minulo noč in dopoldne prizadeli del Koroške, vsi v regiji pa upajo, da za prihodnje ure napovedane padavine ne bodo dodatno poslabšale razmer. Župan Občine Podvelka Anton Kovše škodo na območju občine ocenjuje na okoli 150.000 evrov.