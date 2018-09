Gneča na cestah in mejnih prehodih ne pojenja Primorske novice Promet na nekaterih cestah po državi, predvsem iz smeri Hrvaške proti notranjosti države in predoru Karavanke, je tudi popoldne gost, ponekod nastajajo večkilometrski zastoji. Na mejnih prehodih s Hrvaško vozniki za vstop v državo čakajo do dve uri in pol, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

