McCainova hčerka: On trpel in služil, drugi pa so živeli udobna in privilegirana življenja Reporter V nacionalni katedrali v Washingtonu so se včeraj na zasebni žalni maši poslovili od republikanskega senatorja in veterana vietnamske vojne Johna McCaina, ki je umrl pred tednom dni v 82. letu starosti. Prva se mu je poklonila njegova hčerka Meghan, ki je

