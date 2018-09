Pripravljajo miniserijo o Michaelu Jacksonu Primorske novice Na dan, ko so oboževalci pokojnega kralja popa Michaela Jacksona po svetu praznovali 60 let od njegovega rojstva, je vzniknila tudi novica, da o pevcu ustvarjajo novo miniserijo. Po pisanju časnika New York Post, bo serija slonela na knjigi My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man, ki jo je leta 2011 izdal Frank Cascio.

