Slovenska reprezentanca v košarki se v Zrečah pripravlja na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo leta 2019 proti Latviji in Turčiji. Selektor Radovan Trifunović do 9. septembra ne bo mogel računati na Žigo Dimca, ki je moral na zahtevo novega delodajalca Medi Bayreuth nemudoma odpotovati v Nemčijo, so danes sporočili iz slovenskega tabora.



