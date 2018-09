Podprvaki Triglavu niso ponudili nobenih možnosti za presenečenje, prepričljiva tudi Olimpija 24ur.com Mariborski nogometaši tudi po sedmem krogu državnega prvenstva ostajajo brez poraza. Aktualni slovenski podprvaki so na gostovanju v Kranju pri Triglavu visoko slavili s 5:1 in potrdili prvo mesto na razpredelnici. Zelo razpoloženi so bili tudi prvaki iz Ljubljane, ki so v Stožicah prepričljivo ugnali Rudar (5:0).

