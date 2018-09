Borut Pahor: Triglav je simbol slovenstva, ki nas je vedno povezoval SiOL.net Letos mineva 240 let od prvega zabeleženega uspešnega vzpona na Triglav. Ob tem je na prireditvi z naslovom Doma pod Triglavom predsednik republike Borut Pahor povedal, da je Triglav simbol slovenstva, naše samobitvenosti in preživetvene moči. "Mnogi simboli so nas razdvajali in celo ločevali. Triglav pa nas je vedno povezoval," je dejal.

