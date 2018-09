Vrečke za copate za prvošolce Gorenjski glas V Tušu se ob začetku šolskega leta že vrsto let povezujejo z različnimi organizacijami in osnovnošolcem podarjajo učne pripomočke, ki jih nujno potrebujejo. Lani so tako v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije otrokom iz socialno šibkejših družin...

Oglasi