V sredo in četrtek več sonca Primorske novice Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

