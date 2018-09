Mourinho tudi po zmagi ne popušča: Nimajo denarja, da me odpustijo! 24ur.com Nogometaši Manchester Uniteda so v 4. krogu angleške Premier League vknjižil drugo zmago v sezoni. Na stadionu Turf Moor so z 2:0 odpravili domači Burnley in tako končali niz dveh zaporednih porazov med angleško elito. Po tekmi pa je na novinarski konferenci znova 'blestel' Jose Mourinho, ki je tokrat na vprašanje o svoji prihodnosti dejal, da klub nima dovolj denarja, da ga odpusti.

