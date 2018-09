VLM Airlines likvidiran Lokalec.si Belgijski letalski prevoznik VLM Airlines, ki je pred časom imel iste kitajske lastnike kot najemniki mariborskega letališča, od koder je preko Münchna do nedavnega letel v Antwerpen, je v petek opravil svoj zadnji polet. Lastniki so se namreč na izredni skupščini odločili za likvidacijo družbe in tako poleg mariborske ukinili tudi druge linije. Kot so […]

Kitajska

