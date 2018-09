Mia in Lučka mladinski evropski prvakinji v balvanih, Vita v kombinaciji, 7 medalj za Slovenijo Demokracija Slovenska mladinska reprezenetanca v športnem plezanju se z mladinskega prvenstva stare celine vrača s sedmimi medaljami. Mladinka Mia Krampl in kadetinja Lučka Rakovec sta v Bruslju osvojili naslov mladinske evropske prvakinje v balvanskem plezanju, Rakovčeva je postala tudi podprvakinja v kombinaciji, mladinka Vita Lukan je v Belgiji osvojila tretje mesto in postala prvakinja stare celine v komb ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Buenos Aires

Kranj

Ljubljana

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Andrej Šiško

Marjan Šarec

Janez Janša

Igor Akrapovič