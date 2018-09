Novo mesto, eno izmed prvih pametnih mest Svet kapitala Mestna občina Novo mesto, Telekom Slovenije in ljubljansko tehnološko podjetje SAP Slovenija so podpisali sporazum o triletnem pilotnem sodelovanju te občine v sistemu pametnega mesta. Novomeščanom bodo s tem med prvimi med drugim omogočili napredni dostop do številnih informacij in razne informacijsko podprte storitve.

