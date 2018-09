Vrstijo se opozorila pred ofenzivo na Idlib v Siriji, lahko bi prišlo do nove katastrofe Radio Ognjišče

Iz Idliba v Siriji poročajo o bombnih napadih, za katerimi naj bi stala Rusija. To že krepi ugibanja o začetku ofenzive režima Bašarja Al Asada in njegovih zaveznikov za zavzetje zadnje utrdbe upornikov v nemirni državi. Ob tem se iz sveta vrstijo opozorila pred humanitarno katastrofo, kakršne v sedmih letih spora še ni bilo....

