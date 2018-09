Glavni prenašalci virusa Zahodnega Nila pri nas avtohtona vrsta komarjev Primorske novice Komarji rodu Culex, ki so v primeru okuženosti glavni prenašalci virusa Zahodnega Nila na človeka, so v Sloveniji avtohtone oziroma domorodne vrste, je pojasnila raziskovalka z Univerze na Primorskem Katja Kalan. Tigrasti komar, ki prav tako lahko prenaša virus, pa je invazivna vrsta in je k nam prišel s pomočjo človeka.

