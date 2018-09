Isakovićeva in Markič še do kolajne na domačem veteranskem prvenstvu Demokracija Nosilka olimpijske kolajne z iger v Pekingu 2008, Sara Isaković, je na domačem evropskem veteranskem prvenstvu v Kranju prišla še do prve tovrstne kolajne. V mešani štafeti z nekdanjo reprezentantko Tanjo Blatnik, nekdanjim evropskim rekorderjem Matjažem Markičem in smučarjem Sandijem Murovcem se je v Kranju veselila bronastega odličja.

