Pahor izbira novega guvernerja SiOL.net Predsednik republike Borut Pahor bo danes začel posvetovanja s poslanskimi skupinami o kandidatu za novega guvernerja Banke Slovenije. Na pogovor so danes vabljeni vodje poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC, Levica in DeSUS, ostali bodo pogovor opravili jutri. Predsednik republike mora ime kandidata v DZ poslati do 19. septembra.

