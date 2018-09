Jure Leben, kandidat za ministra za okolje: Podpiram popolno ukinitev plastičnih vrečk. Čim prej. zurnal24.si Kandidat za okoljskega ministra je večkrat podaril, da bo delal na tem, da se bo v ospredje postavil posameznik in varovanje okolja. Med prioritete postavlja ravnanje z odpadki in sanacijo okolja, za katero bi po njegovem morali plačevati tisti, ki so onesnaženje povzročili.

Sorodno

Oglasi