SDS, NSi in SNS za izredno sejo DZ za zagotovitev predvidljivega poslovnega okolja SiOL.net Poslanci SDS, NSi in SNS so na predsednika DZ Dejana Židana naslovili poziv za sklic izredne seje DZ za zagotovitev stabilnega, predvidljivega in ugodnega okolja za razvoj slovenskega gospodarstva in družbe. Menijo, da je koalicijski sporazum vznemiril slovenske podjetnike in obrtnike, skrbijo jih tudi "izjave članov oz. podpornikov koalicije".

