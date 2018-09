[FOTO] Najhujši tajfun zadnjih 25 let! Tajfun Jebi na Japonskem terjal 10 smrtnih žrtev, milijon lju Nova24TV Japonsko je zajel najhujši tajfun v zadnjih 25 letih. Oblasti so izdale navodila za evakuacijo 1,19 milijona ljudi, tajfun je do sedaj terjal deset smrtnih žrtev, več kot milijon ljudi pa je ostalo brez elektrike. Sunki vetra naj bi dosegali hitrost 217 kilometrov na uro. Japonsko je zajel najhujši tajfun v zadnjih 25 letih. Sunki […]

