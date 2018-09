Kandidat za vrhovnega sodnika ZDA Kavanaugh vztraja pri sodni neodvisnosti 24ur.com Kandidat za novega člana vrhovnega sodišča ZDA Brett Kavanaugh je v sredo prestal drugo burno zaslišanje v odboru za pravosodje ameriškega senata in se znova izognil jasni opredelitvi svojih stališč glede predsedniških pooblastil in vročih vprašanj, kot je pravica žensk do umetne prekinitve nosečnosti.

