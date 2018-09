Potres z magnitudo 6,7 prizadel sever Japonske, sprožili so se številni plazovi 24ur.com Najmanj šest ljudi naj bi umrlo in še več deset jih pogrešajo po tem, ko je otok Hokaido na severu Japonske prizadel potres z magnitudo 6,7. Sprožili so se tudi številni plazovi, ki so pod seboj pokopali hiše.

