Tokrat priporočamo skupinsko razstavo fotografij Prepovedani šepeti. Laibach in Severna Koreja, ki so nastale ob gostovanju skupine Laibach v Severni Koreji, premiero baletne pravljice Kekec, ki je nastala v sodelovanju Edwarda Cluga in skupine Katalena, koncert skupine Laibach in Filharmoničnega orkestra iz Lvova, koncert ameriškega kitarista in pevca Eugena Chadbourna in razstavo intermedijske ...