Cekuta mora v zapor Primorske novice Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo Jureta Cekute na poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani na prestajanje zaporne kazni. To pomeni, da bo moral Cekuta v zapor praktično takoj, ko bo prevzel poziv, je za STA povedal njegov odvetnik Janko Jerman in dodal, da so pravna sredstva izčrpana.

