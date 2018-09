UNICEF v najnovejšem mednarodnem poročilu o nasilju v šolah opozarja, da je polovica vseh mladostnikov na svetu, starih od 13 do 15 let, oziroma 150 milijonov že bila vpletena v medvrstniško nasilje v šoli ali njeni okolici. Podatki za Slovenijo razkrivajo, da je bilo 44 % učencev, starih od 13 do 15 let, v šoli vsaj enkrat ustrahovanih in/ali vpletenih v pretep v preteklem letu.* Otroci, ki se znajdejo v stiski, lahko pomoč poiščejo v več kot 700 UNICEF-ovih Varnih točkah po vsej Sloveniji, vse dni v letu.