Podjetja plačajo pošiljko in ugotovijo, da so žrtve prevare 24ur.com Dve podjetji na območju Gorenjske in več manjših podjetij na območju koprske policijske postaje so nasedli novi zvijači goljufov. Podjetja so prejela priporočeno pošiljko z odkupom v vrednosti približno 60 evrov. Po plačilu so ugotovili, da pri pošiljatelju niso ničesar naročili.

