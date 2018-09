Ena lastovka še ne prinese pomladi, toda ... 24ur.com Mladi, a dokazovanja željni slovenski košarkarji, so z zmago na prijateljski tekmi v Varaždinu proti zelo močni zasedbi Hrvaške dokazali, da bo na njih selektor Rado Trifunović v prihodnosti lahko še kako resno računal. Predvsem sta navdušili poletnost in neustrašnost Matica Rebca, Gregorja Glasa in druščine, toda obenem ne gre zanemariti dejstva, da je v nastajanju neka nova zgodba.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Andrej Šiško

Andreja Katič

Zdravko Počivalšek

Jan Oblak