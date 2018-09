Pevka zasedbe The Cranberries Dolores umrla zaradi utopitve SiOL.net Vzrok smrti pevke irske zasedbe The Cranberries Dolores O'Riordan je bila utopitev, ki je bila posledica zastrupitve z alkoholom, je po pisanju tujih medijev danes v sklopu preiskave o vzroku smrti razkril mrliški oglednik. Kot je še povedal, je pevka, ki so jo sredi januarja našli mrtvo v hotelski kadi v Londonu, umrla v tragični nesreči.

