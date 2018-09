Michael Pompeo in Mike Pence: nisva insajderja, zavračava povezavo s škandalozno kolumno v New York topnews.si Ameriški državni sekretar Michael Pompeo je danes izjavil, da ni avtor anonimne kolumne objavljene v New York Timesu. Ameriški podpredsednik Mike Pence pa, da vedno podpisuje tekste, ki jih napiše. Pompeo says did not author New York Times 'resistance' column https://t.co/2nrRjZLdAy — Reuters Top News (@Reuters) September 6, 2018 “To ni moje”, je dejal Pompeo […]

Sorodno













Oglasi