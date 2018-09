S projektom Odklikni nad spletno nasilje nad ženskami in dekleti #video SiOL.net V Ljubljani so danes predstavili ozaveščevalno kampanjo Odklikni proti spletnemu nasilju nad ženskami in dekleti. Po najnovejši raziskavi je namreč pri nas vsaj eno obliko spletnega nadlegovanja že doživelo 56 odstotkov učenk od 7. do 9. razreda in kar 65 odstotkov dijakinj. Izobraževanje o problematiki je zato po oceni partnerjev projekta nuja.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Ljubljana

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Jure Cekuta

Andrej Šiško

Marjan Šarec

Tomaž Kavčič

Borut Pahor