Umrl ameriški filmski igralec Burt Reynolds Primorske novice V starosti 82 let je danes na Floridi umrl ameriški filmski igralec Burt Reynolds, ki je zaslovel predvsem v 70. in 80. letih z vlogami v filmih Odrešitev (Deliverance) in Smokey in Bandit, leta 1997 pa je za stransko vlogo v filmu Vroče noči (Boogie Nights) prejel zlati globus in bil nominiran za oskarja.

