Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve VSO je na Pristavi nad Stično je včeraj obeležilo 28. obletnico enega najpomembnejših dogodkov za slovensko osamosvojitev, saj so 7. septembra 1990 na njem sprejeli in potrdili dokument za vojaško zavarovanje državnega osamosvajanja. Slavnostni govornik je bil takratni obrambni minister in predsednik SDS Janez Janša.