Eh, ti Štajerci z gorjačami so za malo deco strašit, edina prava vojska je strelsko društvo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), katerega člani so tudi Janez Janša, Božo Predalič, Darko Njavro in še mnogi drugi člani SDS. Pa tudi njihovo orožje je bolj konkretno.