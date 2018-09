Klub slovenskih podjetnikov s peticijo za podjetno in uspešno Slovenijo SiOL.net Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je na svoji spletni strani zagnal peticijo, s katero zbirajo podpise podpore za podjetno in uspešno Slovenijo. Po njihovem mnenju se je treba vprašati, ali si v Sloveniji še želimo podjetništva ter ali res cenimo uspešne in odgovorne podjetnike.

