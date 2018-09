Evropska komisija je danes na Dunaju kljub zadržkom Berlina znova pozvala k sprejetju davka za digitalne velikane. Komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici je finančne ministre članic unije pozval k odgovornosti in sprejetju tega davka do konca leta. V uniji ni enotnosti o tem, preboja ta konec tedna na Dunaju ni pričakovati.