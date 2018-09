Nogometaši ptujske Drave in novomeške Krke so odprli 6. krog 2. slovenske lige. Na Ptuju je bila z 2:1 uspešnejša domača ekipa, ki se je vsaj začasno povzpela na vrh lestvice. Krka ostaja na petem mestu s petimi točkami zaostanka za Dravo, Bravom in Nafto 1903, ki so na vrhu s po 13 točkami.