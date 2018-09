Podivjani Črničan je več ur brutalno pretepal svojo 91-letno mamo in jo nazadnje ubil Reporter Novogoriški kriminalisti so v preiskavi torkove sumljive smrti 91-letne ženske v Črničah in po sodni obdukciji ugotovili, da je osumljeni 68-letnik umoril svojo mater. Zato so ga ovadili za kaznivo dejanje umora in ne uboja, kot so domnevali sprva. Preisk

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Benjamin Savšek

Matjaž Kek

Luka Božič

Darko Milanič