S centrom bi bilo tudi policistov na meji več Primorske novice Na Policiji namero za morebitni sprejemno-registracijski center za migrante na mejnem prehodu Jelšane - sodeč po odgovorih, ki so nam jih poslali včeraj - ne glede na ilirskobistriško nasprotovanje podpirajo, saj so prepričani, da je strokovno utemeljena in bi bila tudi v korist občanov, ki “bodo o ...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Andrej Šiško

Karl Erjavec

Samo Fakin

Janez Janša