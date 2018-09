Vreme: Čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo Reporter Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primor

Sorodno





































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Marjan Šarec

Janez Janša

Matjaž Kek

Karl Erjavec