Prevaranta celo do lastne stranke: Miha Kordiš in Matej Tašner Vatovec naj bi stranki skupaj dolgova Demokracija Če se je poslanka Levice Violeta Tomić leta 2012 goreče zavzemala za znižanje plač poslancem s sloganom “Poslance na minimalce!”, je na to hitro pozabila, ko je prišla na oblast. V stranki Levica pa je očitno v navadi, da veliko ostane pri obljubah in hvalisanju. Svet24 je namreč razkril, da naj bi poslanca Miha Kordiš in Matej Tašner Vatovec stranki skupaj dolgovala kar 10.000 evrov zaradi neplač ...

Sorodno

Oglasi