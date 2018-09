Le približno trije od desetih pristopijo k ponesrečencu in mu nudijo prvo pomoč 24ur.com V Sloveniji od leta 2000 na današnji dan obeležujemo svetovni dan prve pomoči, katerega osrednja tema letos je prva pomoč ob prometni nesreči. Zaradi poškodb, ki so posledica prometnih nesreč, po svetu umre kar 1,25 milijona ljudi letno. "V zadnjih 20 letih pa je v prometu v Sloveniji ugasnilo 4045 življenj," so v poslanici zapisali na Rdećem križu.

