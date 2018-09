Vdor v British Airways odplaknil 380.000 številk kreditnih kartic Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) V letalskem prevozniku British Airways se ukvarjajo s težavami, ki jih je podjetju in njegovim strankam povzročil hekerski vdor, ki se je dogodil med 21. avgustom (od 22.58 po lokalnem času) in 5. septembrom (do 21.45) letos. Neznani napadalci so uspeli odnesti osebne in finančne informacije 380.000 ljudi, ki so v obdobju dveh tednov kupili letalske vozovnice neposredno pri podjetju (prek spletne ...

Oglasi