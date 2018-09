Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je na današnji tekmi poletne velike nagrade v ruskem Čajkovskem v konkurenci mešanih ekip, edini tovrstni tekmi to poletje, zasedla drugo mesto. Jerneja Brecl, Ema Klinec, Jurij Tepeš in Robert Kranjec so zbrali 963,5 točke in v konkurenci osmih ekip zaostali le za japonsko reprezentanco (974,8).



